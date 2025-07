Il Milan avrebbe un piano per ingaggiare Dusan Vlahovic della Juventus in questo calciomercato estivo: ecco tutti i dettagli

In casa Milan è sempre rimasto di moda in questa sessione estiva di calciomercato il nome di Dusan Vlahovic, per cui ci sarebbe anche un piano preciso. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa fare reparto con Santiago Gimenez, unico centravanti rimasto in rosa. I profili accostati al Diavolo sono parecchi e negli ultimi giorni si sprecano davvero i nomi. Si è parlato di Nicolas Jackson, di Jean-Philippe Mateta, di Victor Osimhen e di Tolu Akorodare. Il serbo, in rottura totale con la Juventus, è tra i calciatori apprezzati soprattutto da Massimiliano Allegri, che ci ha già lavorato.