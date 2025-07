Dal Belgio sono sicuri: la priorità per il Milan in attacco sarebbe Jean-Philippe Mateta. E il suo entourage starebbe spingendo

Quella giunta negli ultimi minuti è davvero una notizia clamorosa se fosse confermata: dal Belgio parlano infatti di Jean-Philippe Mateta come la priorità per il Milan in attacco. Ormai la situazione la conosciamo benissimo. I rossoneri hanno salutato due attaccanti presenti in rosa nella passata stagione. Trattasi di Luka Jovic, che si è svincolato, e di Tammy Abraham, che era tornato alla Roma prima di andare al Besiktas. Contestualmente Francesco Camarda è andato in prestito al Lecce e, di fatto, in rosa rimane il solo Santiago Gimenez.