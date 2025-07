Calciomercato Milan, Romano: 'Chiesto Jackson: la risposta del Chelsea ...'

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X', in merito all'interesse del Milan per Nicolas Jackson. Da qualche giorno, infatti, si parla di questo nome per l'attacco del club rossonero. Il Chelsea, la cui rosa è davvero lunga, potrebbe lasciarlo andare via anche dopo l'addio di Noni Madueke all'Arsenal e soprattutto per la questione caratteriale. Tra la fine della stagione in Premier League e l'inizio del Mondiale per Club 2025, infatti, il senegalese ha rimediato due cartellini rossi decisamente evitabili.