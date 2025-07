Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan, su Archie Brown e i nomi per l'attacco e in particolare Nico Jackson

"Dialoghi costanti e accordo vicino per Archie Brown. Il Milan vuol provare ad anticipare la concorrenza. Dettagli per quanto riguarda il contratto del calciatore". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan, su Archie Brown e i nomi per l'attacco e in particolare Nico Jackson. Le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.