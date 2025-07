Calciomercato Milan, nel ‘casting’ per l’attaccante rispunta Jackson

Tra Victor Boniface e Dušan Vlahović riemerge anche il nome di Nicolas Jackson come obiettivo di calciomercato del Milan per il suo attacco

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, si è soffermata sulla situazione dell'attacco. Come noto, infatti, il club di Via Aldo Rossi sta cercando un attaccante centrale da aggiungere, in organico, a Santiago Giménez.