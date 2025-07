Calciomercato Milan, Boniface prima scelta di Tare: due alternative

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua con il proprio lavoro per rinforzare la rosa. Non basterà il solo Santiago Gimenez in attacco visto che Colombo e Okafor, al momento a Milanello, sembrano destinato a partire e resterebbe solo il messicano come punta nella rosa. Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, fa il punto sulla punta ricercata dal Milan. Tare vuole Boniface. Due alternative. Le ultime.