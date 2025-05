Milan, Longari rivela i piani di mercato di Tare: e sui big ...

"Il nuovo DS del Milan ha già fornito degli input piuttosto chiari". Gianluigi Longari parla delle strategie di Igli Tare per il calciomercato del Milan: Reijnders, Leao e Theo Hernandez. Ecco il punto dal suo editoriale per 'Sportitalia': "La prossima settimana potrebbe essere quella dell’addio di Reijnders con vista sul City. Il piano è quello di mettere a segno un paio di colpi per reparto, per ristrutturare l’aspetto sportivo e sfruttare il player trading per mantenere in equilibrio il bilancio nonostante il mancato introito della partecipazione alla prossima Champions League".