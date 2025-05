Allenatore Milan, Longari su Allegri: 'Incontro con Tare. La firma ...'

Il Milan potrebbe avere trovare il suo nuovo tecnico per il futuro. Secondo le ultime di mercato, il Diavolo sarebbe veramente a un passo da Allegri. Per l'ex Juventus sarebbe un ritorno in rossonero, con il quale ha vinto uno Scudetto e non solo. Allenatore Milan, Allegri potrebbe presto firmare il suo contratto con i rossoneri. Ne parla l'esperto di calciomercato Gianluigi Longari. Ecco le ultime importanti novità.