Milan, Pellegatti: “Allegri è fatta! Una cosa mi ha sorpreso. Con Tare …”

"A me hanno detto che è fatta. Mi sbilancio: mi dicono che Allegri sarà l'allenatore della prossima stagione rossonera". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Massimiliano Allegri e del suo parere sul possibile ritorno sulla panchina del Diavolo. Ecco le sue parole su 'YouTube': "E io sono contento. La cosa sorprendete è che tutto si sia fatto in pochi giorni, forse per precedere tentazioni possibili da altri club. Mi sembra un Milan con Tare differente, che ha cambiato marcia, perché quella precedente è stata funesta e negativa. Vedo dei movimenti, situazione che dimostrano che forse hanno capito gli errori. Non escludo che sia figlio anche delle contestazione, che ha colpito la proprietà. Allegri è un arrivo importante per il Milan.