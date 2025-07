Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'TBR Football' tramite il giornalista Graeme Bailey. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe effettivamente interessato a Nicolas Jackson, ma avrebbe capito che i costi sono troppo elevati. Per questo motivo avrebbero puntato tutto su Dusan Vlahovic, che ad oggi sarebbe l'obiettivo n° 1 in casa rossonera. Il Diavolo vorrebbe fare leva su un sempre più probabile addio a zero dalla Juventus per poi pensare solamente all'ingaggio del serbo.