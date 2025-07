La Juventus, però, sa che l’uscita di Vlahovic - che ha mercato in Arabia Saudita e piace anche al Milan - potrebbe sbloccare il mercato in entrata, attualmente fermo proprio per questa situazione. Servirà pazienza per trovare un’intesa. Intanto, il Milan osserva da vicino, in cerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez.