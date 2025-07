Milan, Modric in arrivo: ha già scelto il numero di maglia

Luka Modric, in arrivo domani al Milan, è pronto per la sua nuova avventura in rossonero. Il croato ha già scelto il suo numero di maglia

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 12:31)

Luka Modric, in arrivo domani al Milan, è pronto per la sua nuova avventura in rossonero. Domani visite mediche e firma sull'annuale più opzione per la stagione successiva. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il croato si prenderà la maglia numero 14 lasciata libera da Tijjani Reijnders e indossata da Modric ai tempi del Tottenham. Quella dell’ex Real nel capoluogo lombardo sarà una vera e propria toccata e fuga.