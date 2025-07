Pedullà: “Milan, non puoi sostituire Theo con Brown. Scelta sbagliata”

"L'aereo l'ha perso il Milan. Avevano dato Archie Brown in arrivo per le visite, l'affare fatto. La verità è che c'è stata una lotta come fosse il nuovo Roberto Carlos". Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, dice la sua sulla vicenda Milan, Archie Brown e Fenerbahce. Ecco il suo pensiero su 'YouTube': "La differenza l'hanno fatta i soldi. La sua priorità erano i soldi, come è giusto che sia. Lui aveva concesso due sere fa un vantaggio al Fenerbahce e il Milan poteva sperare solo nell'inversione di Brown che lui non ha fatto".