Paganini: “Su Vlahovic è più avanti il Milan, ma c’è stato un contatto tra…”

Le ultime novità inerenti a Dusan Vlahovic, calciatore serbo della Juventus finito prepotentemente nel mirino del Milan, ma non solo...

Un’ipotesi sorprendente e clamorosa scuote il calciomercato italiano: Dusan Vlahovic, accostato anche al Milan, potrebbe lasciare la Juventus per approdare al Napoli . A rivelare questa possibilità è stato Paolo Paganini , giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. Ecco, di seguito, le sue parole:

"C’è stato un contatto ieri tra il Ds del Napoli Manna e l’entourage di Vlahovic visto che per Lucca con la partenza di Retegui c’è la forte concorrenza dell’Atalanta. Su Vlahovic è più avanti il Milan mentre la Juventus sta per chiudere per Kolo Muani".