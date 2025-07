"Non risulta che Xhaka che sia nella lista della Juventus. Ad oggi non è un obiettivo. Xhaka ha una proposta da parte di un club arabo, i dialoghi con il Milan sono fermi, non ci sono novità rispetto alle ultime settimane. Il Milan non si è voluto nemmeno avvicinare a quelle che erano le richieste del Bayer Leverkusen per una questione di costi età ed età: operazione attualmente in totale standby".