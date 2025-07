Calciomercato Milan, erede di Theo Hernandez: doppia pista spagnola

Il Milan ha ufficializzato la sua seconda cessione estiva: la storia rossonera di Theo Hernandez è finita. Il terzino francese è passato ufficialmente all'Al-Hilal. Secondo i rumors di calciomercato, per il club dovrebbero arrivare circa 25 milioni di euro. A sinistra è caccia al nuovo giocatore da inserire in rosa. Il primo nome sembrava potere essere quello di Archie Brown, ma il giocatore ha scelto il Fenerbahce.

Calciomercato Milan, chi al posto di Theo Hernandez? Due opzioni 'spagnole' sul tavolo

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Archie Brown non sarebbe mai stato vicino al Milan, che avrebbe provato solo ad inserirsi nella trattativa. Il Milan, infatti, starebbe guardando nella liga spagnola per l'erede di Theo Hernandez con due giocatori in lista.