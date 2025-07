Nel panorama calcistico spagnolo, un nome sta brillando con particolare intensità e, cosa non da poco, sta gravitando con insistenza nell'orbita del Milan : Miguel Gutiérrez Ortega . Madrileno classe 2001, il difensore del Girona non è più solo una promessa, ma una realtà che ha già conquistato un oro olimpico a Parigi 2024 e attirato l'attenzione delle grandi d'Europa, con i rossoneri in prima fila. Ma chi è? Conosciamolo meglio.

Gutierrez, il terzino versatile che fa gola al Milan dopo l'oro di Parigi

Ciò che rende Miguel Gutierrez un profilo così affascinante e appetibile per un club come il Milan è la sua completezza. È un terzino sinistro di grande personalità, capace di incidere in entrambe le fasi di gioco. La sua abilità nel cross è un'arma affilata per le offensive della sua squadra, mentre la facilità nel dribbling gli permette di superare l'uomo e creare superiorità numerica sulla fascia. Queste caratteristiche, che lo hanno portato a essere paragonato ad Aaron Martin, lo rendono un interprete moderno del ruolo, ideale per il calcio ad alta intensità che si cerca in Via Aldo Rossi.