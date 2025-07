Leoni: il talento che fa gola alle Big, ma il Milan sarebbe la scelta perfetta

Ciò che rende il Milan la destinazione ideale per Leoni è la presenza di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha sempre dimostrato una spiccata capacità nel lavorare con i giovani, valorizzandoli e trasformandoli in pilastri delle sue squadre. Sotto la guida di Allegri, Leoni avrebbe non solo la possibilità di essere un titolare nel Milan, ma anche il tempo e gli strumenti per crescere e diventare un cardine della difesa rossonera per il presente e il futuro.