Calciomercato Milan, conferme su Cardona: ecco svelato il reale costo

Il nome nuovo per il calciomercato del Milan, emerso negli ultimi giorni, è quello di Sergi Cardona. Ormai è sostanzialmente fatta per la cessione di Theo Hernandez, che dovrebbe al più presto trasferirsi all'Al-Hilal. Il terzino francese, infatti, inizialmente aveva rifiutato la destinazione, quando i club avevano già trovato un accordo. In seguito era arrivato l'interesse dell'Atletico Madrid, che aveva presentato un'offerta, ma in quel caso era stato il Diavolo a fare muro. Negli ultimi giorni l'apertura del transalpino, con la definizione degli ultimi dettagli per il passaggio in Arabia.