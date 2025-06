Milan, c’è anche Gyokeres in lista? Prezzi e fattori che rendono l’affare impossibile

Parliamo di Victor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona. Ora, per descrivere le qualità del nazionale svedese basta leggere i suoi numeri: 54 gol e 13 assist in 52 presenze stagionali. Non siete soddisfatti? Allora vi diciamo che con il club portoghese, in due anni, ha segnato 97 reti in 102 partite. Statistiche incredibili per uno degli attaccanti più forti del momento, ma non alla portata del Milan. Il prezzo del suo cartellino è ampiamente fuori dai parametri rossoneri, non meno di 80 milioni di euro senza contare l'ingaggio, e anche qualora il Diavolo ci provasse ci sono due fattori che pesano tanto: la ricca concorrenza e l'esclusione rossonera dalla Champions League. Insomma, sognare non costa nulla ma accostare un profilo come quello di Gyokers al Milan appare come una vera e propria utopia.