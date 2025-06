Milan, Loftus-Cheek e una stagione da riscattare. Può essere il suo anno?

A pronunciare il nome di Ruben Loftus-Cheek a tutti i tifosi rossoneri viene in mente solo una cosa: la sfida di Champions League tra Milan e PSG. Dominante, potente e decisivo, una versione del centrocampista inglese che, purtroppo, non abbiamo più rivisto. C'è da dire, però, che la costanza non fa certamente parte della carriera del classe '96. Al suo primo anno in Italia, Loftus-Cheek sorprende tutti e conclude la stagione con 40 presenze, 10 gol e 2 assist, prendendosi la scena come "trequartista invasore" con Stefano Pioli e donando grande fiducia per il futuro.