Milan, la parola d’ordine a centrocampo è ‘sostanza’. E se tornasse Kessié?

Ora, la situazione di Kessié è la seguente: ha un contratto con l'Al-Ahli in scadenza nel 2026, un cartellino che oscilla sui 15 o 20 milioni e un ingaggio proibitivo per un campionato come la Serie A, ovvero 12 milioni netti. Tuttavia, dopo due stagioni in Arabia, il centrocampista ivoriano potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco in Europa, continente lasciato dopo la breve esperienza al Barcellona. Al Milan ritroverebbe un ambiente che conosce molto bene, seppur con una dirigenza e dei compagni di squadra diversi. Porterebbe esperienza e consapevolezza, tornando a essere quel pilastro che tanto manca alla rosa rossonera. Per ora si tratta di un'ipotesi, o meglio un sogno, ma il ritorno di Kessié riaccenderebbe l'entusiasmo di una piazza sopita e sfiduciata.