Derby Milan-Inter 0-0: fine primo tempo | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Inter, derby valido per le semifinali di andata di Coppa Italia: diretta testuale della gara dei rossoneri di Stefano Pioli

Subito altra occasione per Theo Hernandez che però è costretto a calciare di destro e non inquadra la porta per poco.

Un primo tempo molto intenso si conclude sullo 0-0. Molto meglio il Milan, che ha diverse occasioni, sprecate tutte per imprecisioni. Così come altre potenziali. Serve più lucidità.

Si scaldano i motori, sta per iniziare il Derby, sta per iniziare Milan-Inter, semifinale di Coppa Italia, gara d'andata. Una partita che ha un peso soprattutto psicologico per quanto riguarda il campionato. Dopo la vittoria dell'ultima volta, i rossoneri vogliono ripetersi e dimostrare che non è stato un caso quel risultato. È anche l'occasione per vincere un altro trofeo. Insomma, le motivazioni non mancano.