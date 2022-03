Derby Milan-Inter, Bennacer: “Qualità e aggressività faranno la differenza”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a 'San Siro'

Si può vincere di nuovo? "Per noi quella appartiene al passato, oggi sarà un’altra partita e daremo il massimo per vincerla". Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in tv o diretta streaming >>>