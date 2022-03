Dove vedere il derby Milan-Inter in tv o in diretta streaming | Coppa Italia

Alle ore 21:00 c'è il derby Milan-Inter a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Milan-Inter in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano, il derby Milan-Inter, valevole per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli, finora, ha eliminato Genoa (3-1) e Lazio (4-0) negli ottavi e nei quarti; l'Inter di Simone Inzaghi, invece, ha fatto fuori Empoli (3-2) e Roma (2-0). Tutte e quattro le gare, come stasera, si sono giocate a 'San Siro'. Il derby Milan-Inter, come noto, si giocherà con lo stadio aperto al 75% nella sua complessità, come da vigente normativa anti-CoVid.

Derby Milan-Inter, ecco dove seguirlo in tv

Da questa stagione, e fino al 2024 incluso, sono e saranno le reti 'Mediaset' a trasmettere in diretta ed in esclusiva tutti i match di Coppa Italia. Il derby Milan-Inter, nello specifico, sarà trasmesso alle ore 21:00 in diretta ed in esclusiva, in chiaro per tutti, su 'Canale 5'. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Derby Milan-Inter, ecco dove seguirlo su internet in streaming

Il derby Milan-Inter può essere seguito, naturalmente, anche in diretta streaming. Anche in questo caso, in maniera completamente gratuita. Lo si potrà fare sul sito web 'sportmediaset.mediaset.it' o tramite il servizio 'Mediaset Play'. In questo caso, ci si può collegare dal proprio pc, oppure scaricare l'app dedicata per smartphone su Google Play (per dispositivi con sistema operativo Android), per iPhone su App Store (per dispositivi Apple con sistema operativo iOS). E, naturalmente, stessa app per i tablet Android e per gli iPad Apple con iOS.

Possibilità, inoltre, di vedere il derby Milan-Inter in streaming anche per gli abbonati al servizio 'Mediaset Infinity +', che, a € 7,99 al mese, consente di fruire, tra le tante cose (film, serie tv, eventi esclusivi) anche delle partite di Coppa Italia oltre che di quelle di Champions League. Per la diretta testuale del derby Milan-Inter, infine, potrete sempre visitare il nostro sito web, 'PianetaMilan.it'!

