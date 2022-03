Milan, la semifinale d’andata di Coppa Italia e i tanti pareggi: il dato / News

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby Milan-Inter in Coppa Italia. Quanti pareggi nelle semifinali d'andata della competizione!

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby Milan-Inter in Coppa Italia. Una semifinale d'andata che fa emergere un dato abbastanza curioso. Undici delle diciassette complessive gare d'andata del Milan in semifinale di Coppa Italia, infatti, sono terminate inparità. I rossoneri hanno vinto due volte: 2-1 proprio contro l’Inter il 23 giugno 1985 e 1-0 contro l'Alessandria il 26 gennaio 2016. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.