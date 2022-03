Milan-Inter, Bennacer: “Come una finale: faremo di tutto per vincerla”

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a 'San Siro'

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Inter, il derby di Milano. La partita è valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Doppia semifinale pesante, contro una grande squadra. Per noi è una finale. Una partita importante. C'è anche il ritorno, ma questa partita è molto, molto importante per noi. È sempre una partita speciale per noi: l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile. La motivazione c'è, dobbiamo fare tutto per vincerla. Mi sento bene, sto bene. Mi sento bene sul campo, provo a dare il massimo per la squadra". Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in tv o diretta streaming >>>