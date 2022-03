Milan-Inter, sono due i precedenti in semifinale: il bilancio sorride al Diavolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i precedenti contro l'Inter in semifinale: il bilancio sorride ai rossoneri

Questa sera, alle ore 21.00, andrà in scena il terzo derby tra Milan e Inter di questa stagione. Questa volta, però, la gara sarà valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia, con i rossoneri che giocano 'in casa', mentre i nerazzurri avranno a proprio favore la regolare del gol in trasferta, ancora in vigore nella competizione. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano al di fuori della Serie A. Secondo quanto riferisce il Diavolo attraverso il proprio sito ufficiale, Milan e Inter si sono affrontati solo due volte in precedenza in Semifinale, nella Champions League 2002/03 e nella Coppa Italia 1984/85: in entrambi i casi i rossoneri ottennero il pass per la Finale (0-0 in casa e 1-1 in trasferta in UCL nel maggio 2003; 2-1 in trasferta e 1-1 in casa nella coppa nazionale nel giugno 1985). Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.