Calciomercato Milan – E’ derby con l’Inter per Frattesi e Scamacca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue con attenzione Scamacca e Frattesi. Su di loro però c'è anche l'Inter

Salvatore Cantone

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sul calciomercato segue con molta attenzione GianlucaScamacca e Davide Frattesi. I due calciatori del Sassuolo stanno facendo bene in questa stagione con Dionisi in panchina.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, da mesi flirta con l'Inter per Scamacca, ma sono arrivati dei chiari segnali anche da parte del Milan. Ieri il dirigente ha fatto il punto ai microfoni di Radio Rai: "A suo tempo per Scamacca abbiamo parlato con l’Inter, con qualche altra società straniera ma anche italiana. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Frattesi? Loro due via da Sassuolo per 65 milioni di euro? Dipende da come li dividiamo, ma non ci accontentiamo. La valutazione potrebbe essere bassa".

Al momento è difficile fare una stima sul prezzo di entrambi, ma la cosa certa è che Scamacca e Frattesi interessano a diversi club, non solo Milan e Inter. Come sempre in questi casi molto dipenderà dalla volontà del giocatore: l'obiettivo del Sassuolo è quello di alzare il presto, ma il centravanti vuole restare in Italia. Ha già rifiutato le proposte di Borussia Dortmund e Lipsia. Per questo Milan e Inter sono in pole position, ma il Sassuolo dovrà abbassare le pretese, altrimenti un trasferimento sarebbe molto complicato. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.

