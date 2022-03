Milan-Inter, Adani: “I rossoneri hanno bisogno di Ibrahimovic”

Lele Adani, in collegamento come di consueto alla Bobo TV, ha parlato del Milan e dell'Inter in vista del derby di Coppa Italia di questa sera

Salvatore Cantone

L'ex giocatore Lele Adani è intervenuto ai microfoni della Bobo TV. Adani ha parlato del momento di Milan e Inter in vista del derby di Coppa Italia di questa sera: "Al momento l’Inter è appannata nella conclusione, ma produce. Deve ritrovare la vena realizzativa di due-tre giocatori. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono da ritrovare. Ma crea e produce tanto, mentre il Milan fa fatica rispetto a prima a costruire palle gol. L’Inter produce e deve ritrovare la sua forza in fase conclusiva. Il Milan ha bisogno di Zlatan Ibrahimovic". Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI