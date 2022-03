Milan-Inter, cori contro il turco Calhanoglu | Coppa Italia News

Nel pre-partita di Milan-Inter pioggia di cori dagli spalti verso Hakan Calhanoglu, ex centrocampista rossonero oggi nella fila dei rivali

Nel pre-partita di Milan-Inter, il derby di Milano, partita valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2021-2022, pioggia di cori dagli spalti verso Hakan Calhanoglu. L'ex centrocampista rossonero (dal 2017 al 2021), oggi punto di forza della squadra di Simone Inzaghi, ha ricevuto valanghe di fischi e insulti dai sostenitori del Diavolo. I quali, evidentemente, non gli hanno perdonato il 'tradimento' estivo. Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in tv o diretta streaming >>>