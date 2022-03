Milan-Inter è la sfida tra Maldini e Zanetti: un derby senza fine

Milan-Inter, partita che si giocherà questa sera a San Siro, è anche la sfida tra Paolo Maldini e Javier Zanetti, dirigenti delle due squadre

Milan-Inter, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è anche la sfida tra Paolo Maldini e JavierZanetti. Il primo ricordo è datato 29 ottobre 1995, cioè quando i due ex giocatori viaggiavano sulla fascia. Quella partita finì 1-1 con i gol di Paganin e Savicevic. Sono passati tanti anni da quella sfida, ma i due ora si ritrovano contro dirigenti. Insomma, Maldini è il Milan e Zanetti è l'Inter. Meglio di così queste due squadre non potrebbero essere rappresentate.