Milan-Inter, Marko Lazetic presente al match di stasera | Coppa Italia News

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato le immagini dallo spogliatoio: c'è anche la maglia di Marko Lazetic

Questa sera alle 21.00, Milan e Inter si affronteranno per disputare l'andata delle semifinali della Coppa Italia. Una partita importante, non decisiva, ma che potrebbe avere delle ripercussioni anche in campionato. In merito al match del 'Meazza', il Diavolo ha pubblicato le prime immagini dello spogliatoio. Come si può ben notare, è presente anche la maglia del nuovo acquisto Marko Lazetic. Dunque anche l'ex Stella Rossa, dopo essere stato indisponibile per qualche settimana, è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Chissà se il classe 2004 avrà l'occasione per debuttare con la maglia rossonera in questa serata speciale. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.