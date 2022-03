Milan-Inter, le probabili formazioni: diversi cambi per Pioli

Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera allo stadio San Siro

QUI MILAN - Stefano Pioli sembra aver scelto la formazione da schierare contro i nerazzurri. Le novità rispetto all'Udinese dovrebbero essere Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer e Rade Krunic . Il primo al posto di Davide Calabria, il secondo per Sandro Tonali (squalificato) e il terzo sulla trequarti al posto di Brahim Diaz. In attacco ancora Olivier Giroud, con Ante Rebic pronto ad entrare dalla panchina. Indisponibili Zlatan Ibrahimovic, che spera di tornare per la sfida contro il Napoli, e Simon Kjaer.

QUI INTER - L'unico dubbio per Simone Inzaghi sembra essere quello sulla fascia destra tra Dumfries e Darmian, con il primo leggermente favorito. Per il resto i nerazzurri hanno la formazione al completo, con Lautaro che dovrebbe fare coppia in avanti con Edin Dzeko. A centrocampo intoccabili Perisic, Calhanoglu, Brozovic e Barella. In panchina Joaquin Correa, che rientra dopo un lungo infortunio.