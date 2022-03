Milan, l’unico gol di Florenzi in Coppa Italia è arrivato contro l’Inter | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha sottolineato che l'unico gol segnato in Coppa Italia di Florenzi è arrivato contro l'Inter

Alessandro Florenzi potrebbe scendere in campo dal primo minuto, questa sera, nel match tra Milan e Inter. La gara sarà valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia e avrà luogo allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro', con il fischio d'inizio in programma alle 21.00. Una partita importante non solo per la competizione già citata, ma anche per le sorti del campionato. Una vittoria potrebbe dare morale e fiducia, così come una sconfitta potrebbe alimentare ancora di più i dubbi di Pioli e Inzaghi sorti nelle ultime settimane. Riguardo il terzino rossonero, il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, riporta che il classe 1991 ha segnato il suo unico gol in Coppa Italia proprio contro l'Inter. La rete è arrivata il 23 gennaio 2013 con la maglia della Roma, match che si concluse 2-1 per i giallorossi. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.