Milan-Inter, Pistocchi: “Chi vince assume un trend notevole per lo scudetto”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby di Coppa Italia di stasera tra Milan e Inter

Intervenuto ai microfoni de 'L'Interista', Maurizio Pistocchi ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Queste le sue dichiarazioni: "E' un match importantissimo, ma per entrambe. Chi lo vince assume un trend notevole sulla strada per lo scudetto. Sacchi dice sempre che la testa comanda tutto. Dalla testa partono l'entusiasmo o la depressione, gli stimoli positivi o negativi. Anche il Milan ha perso di vista il gioco, ora è prevedibile. Questa partita può voler dire molto. Mi aspetto una partita simile al recente derby, l'Inter cercherà di avere l'iniziativa ed il Milan di sfruttare gli spazi con la sua qualità. In queste partita vince chi fa meno errori. Chi sbaglierà di meno avrà la meglio, non chi farà di più".