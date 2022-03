Milan-Inter, Compagnoni: “Partita importante anche per il campionato”

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Inter

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Il derby di Coppa Italia è uno spartiacque interessante, credo sia una partita importante anche per il campionato dato che potrebbe avere un effetto sul rendimento delle due squadre. I due derby precedenti sono stati molto particolari, il Milan ha avuto due grandi finali in entrambi i casi. Pioli ha bisogno di una prestazione convincente, una grande prova e una vittoria aumenterebbero l'entusiasmo, l'autostima e sarebbero un'iniezione di fiducia anche in ottica scudetto".