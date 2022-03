Damiani: “Milan-Inter gara aperta, entrambe cercano di riscattarsi” | News

Oscar Damiani, noto procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni su Milan-Inter in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Questa sera Milan e Inter si sfideranno al 'Meazza' per disputare l'andata delle semifinali della Coppa Italia. In merito al match, Oscar Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni. Questo il suo intervento: "Prospetto una partita molto aperta. Tutte e due le squadre cercano di riscattarsi. Milan e Inter in difficoltà? A me è sembrato, in ogni caso, che entrambe abbiano giocato bene in tutte le partite, anche quando non hanno portato il risultato a casa".