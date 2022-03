Milan, Giroud punta a raggiungere Balotelli: il dato / Coppa Italia News

Manca poco al fischio d'inizio del derby Milan-Inter di Coppa Italia. Olivier Giroud che vuole raggiungere Mario Balotelli nella competizione

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby Milan-Inter di Coppa Italia. Al centro dell'attacco, come nelle ultime uscite, ci sarà ancora Olivier Giroud. Il francese, che ha segnato in entrambe le partite disputate quest'anno in questa competizione, punta a raggiungere Mario Balotelli. 'Supermario', infatti, è l'ultimo calciatore rossonero che ha trovato il gol in tre match di fila il 1° marzo 2016 (suoi primi tre incontri con il Diavolo nella competizione). Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.