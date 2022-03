Stadio, Bellinazzo: “Milan e Inter fanno bene a scegliere una nuova area”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha espresso il suo pensiero sul nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire

Come ha scritto il Corriere della Sera qualche giorno fa, Milan e Inter stanno valutando di costruire il nuovo stadio fuori Milano. Ipotesi, questa che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le due società starebbero valutando sul serio. Il progetto di realizzare il nuovo impianto cittadino in zona San Siro non è congelato e resta la prima opzione, ma si sta valutano dei piani alternativi (QUI TUTTI I DETTAGLI)