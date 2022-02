Nuovo Stadio fuori Milano? Tutta la verità sul progetto | PM News

Il nuovo stadio di Milano si farà o no? E, soprattutto, dove? In zona San Siro o altrove? Le risposte a tutti i dubbi delle ultime ore

Il 'CorSera', infatti, ha spiegato come Milan e Inter stiano addirittura valutando di costruire il nuovo stadio fuori Milano . Ipotesi, questa che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le due società starebbero valutando sul serio . Il progetto di realizzare il nuovo impianto cittadino in zona San Siro non è congelato e resta la prima opzione. Questa, doverosa, è la premessa.

I club meneghini, infatti, dovrebbero passare da un ulteriore dibattito pubblico , come prospettato dal Primo Cittadino, Giuseppe Sala . Quindi, attende l'esito di vari ricorsi già depositati al TAR , nonché passare da un eventuale referendum . Tutte situazioni in essere che allungano, inevitabilmente, i tempi per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. E se poi, terminato tutto ciò, dovesse arrivare una bocciatura al progetto?

La risposta positiva non è per niente scontata. In poche parole: Milan e Inter non sono più disposti a perdere soldi, tempo ed opportunità, alla luce di tali incertezze. Pertanto, se capiranno da qui a breve che la strada per il nuovo stadio a San Siro diverrà impervia, cambieranno subito rotta. Conferme anche sulle tre aree individuate per il nuovo impianto ed anticipate dal 'CorSera'. sono quelle di Sesto San Giovanni, San Donato Milanese e Segrate.