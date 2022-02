Calciomercato Milan – 30 milioni per un grande colpo: le ultime news

Il Milan del fondo Elliott, nel prossimo calciomercato estivo, sarà profondamente diverso da quello che, in questo periodo, mantiene la vetta della classifica in Serie A, seppur con tanta fatica e mostrando evidenti segni di calo psico-fisico. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, rivoluzioneranno ogni reparto con innesti di spessore e qualità. Il tutto per poter consegnare al tecnico Stefano Pioli la miglior rosa possibile per essere competitivo tanto in campionato quanto in Champions League.