Milan-Inter, Massaro: “Assenza Tonali importante, Kessie deve crescere”

Daniele Massaro, brand ambassador rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima del derby tra Milan e Inter a 'San Siro'. Le dichiarazioni

Daniele Massaro, brand ambassador rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' prima di Milan-Inter , il derby di Milano . La partita è valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: " L’assenza di Tonali è importante, sta facendo un campionato straordinario . Non vorrei usare la parola turnover perché magari il mister sta pensando alla partita col Napoli. L’Inter invece ha un turno sulla carta un pochino più facile. Bennacer, ha la possibilità di sostituire Tonali. Il Derby è una partita a sé, ha la possibilità di dimostrare di essere un giocatore importante per questo finale di campionato".

Su Kessie : "Deve crescere e trovare quella cattiveria nei contrasti, eravamo abituati a vederlo recuperare tanti palloni… Ora scarica subito senza prendere iniziativa, ora magari non ha la gamba. Deve ritrovare quella cattiveria che era anche un modo per trascinare tutta la squadra".

Su Calhanoglu: "Gli ex di solito fanno le sorprese, l’ha dimostrato anche nel derby d’andata in campionato. Non ha bisogno di motivazioni giocando contro la sua ex squadra. È un giocatore pericoloso, imprevedibile e l’estro di trovare il gol". Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in tv o diretta streaming >>>