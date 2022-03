Milan, arriva la lettera dell’Uefa. Mercato, è sfida a Juventus e Inter

Tante le notizie di questa mattina sul Milan. In primo piano c'è ovviamente il derby di Coppa Italia contro l'Inter, con Stefano Pioli pensano a diverse novità di formazione. Novità importanti anche Nyon, con l'Uefa che manda una lettera per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanzario. Ovviamente non può mancare il calciomercato, con la sfida alla Juventus per un giocatore.