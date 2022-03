Milan-Inter, Pioli e Ibrahimovic suonano la carica: ora bisogna vincere

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha suonato la carica ai suoi giocatori in vista della partita contro l'Inter. Ora bisogna vincere

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Stefano Pioli, tecnico rossonero, alla vigilia ha suonato la carica ai suoi: "Abbiamo seminato tanto e ora bisogna raccogliere. Manca l'ultimo step, quello di essere vincenti". Discorso simile quello di Zlatan Ibrahimovic, che questa sera non ci sarà: "Non mollo finché non vinco qualcosa con questa squadra”.

Parole importanti che hanno come obiettivo quello di far scattare qualcosa nel cuore e nella testa dei giocatori. Certo, il Milan è cresciuto in maniera impressionante in questi ultimi mesi con i suoi giovani, tuttavia la vittoria manca da troppo tempo per un club come il Diavolo. Ed è quello ciò che conta. Certo, lo scudetto è un sogno che può realizzarsi, ma la Coppa Italia è un obiettivo altrettanto importante.