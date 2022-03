Milan-Inter, Perisic autentica bestia nera dei rossoneri: il motivo

In vista del derby di domani sera contro l'Inter, il Milan dovrà fare attenzione ad Ivan Perisic, autentica bestia nera dei rossoneri

Domani sera andrà in scena l'ennesimo derby di questa stagione fra Milan ed Inter , questa volta valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia .

Come riportano i dati della Lega Serie A, i rossoneri devono fare grande attenzione ad Ivan Perisic. Il forte esterno croato è stato infatti coinvolto in ben sette reti contro il Milan: per lui, due reti e cinqueassist.