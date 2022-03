Derby di Coppa Italia, si accende Milan-Inter: “È energia allo stato puro”

Sui profili social della Lega Serie A è stata pubblicata la presentazione del Derby, inizia così Milan-Inter di Coppa Italia in programma oggi

Stasera ci sarà il Derby, un Milan-Inter valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia, dopo che in campionato il bilancio è stato di un pareggio e una vittoria rossonera. La partita resta importante e sul profilo Twitter della Lega Serie A, che gestisce ovviamente anche la coppa nazionale, è stata pubblicata una foto modificata per presentare proprio la partita di stasera. In primo piano nella grafica ci sono due giocatori per ogni squadra. A dare la carica ci pensano loro, accompagnati da una didascalia che fa alzare la temperatura: "Non è una partita, è energia allo stato puro. Derby di". Segui live la partita di questa sera >>>