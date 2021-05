Milan-Cagliari 0-0: inizia il match | LIVE NEWS

Alle 20:45 c'è Milan-Cagliari a 'San Siro'. L'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli alla partita con le news live minuto per minuto

MILAN 0-0 CAGLIARI

4' 20:51 - 16 mag Prima occasione rossonera: scambio tra Brahim e Rebic, con il croato che dal limite calcia in diagonale, fuori di poco. 20:47 - 16 mag Calcio d'inizio di Milan-Cagliari: primo pallone giocato dai rossoblù.

Formazione Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, R. Leão, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

+++ MILAN-CAGLIARI, LE NEWS DI OGGI +++

Ecco i dati dell'attacco rossonero. Mai così bene da 15 anni

Solo una squadra in Europa ha preso più legni dei rossoneri

Milan-Cagliari sarà la presenza numero 250 per Donnarumma con il Milan in tutte le competizioni

Un dato incorona Calhanoglu come giocatore più pericoloso del campionato

Le dieci curiosità più interessanti su Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A in programma a 'San Siro' alle ore 20:45

Davide Massa dirigerà, questa sera, Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco come sono andati i precedenti incontri con i rossoneri e con i rossoblu

Zlatan Ibrahimović dovrà sottoporsi a sei settimane di terapia conservativa dopo l'infortunio al ginocchio. A metà percorso nuove valutazioni

Stasera, in occasione di Milan-Cagliari, anche la Prima Squadra maschile indosserà la nuova prima maglia PUMA per la stagione 2021-2022

Brahim Díaz sarà titolare anche stasera in Milan-Cagliari a 'San Siro'. Numeri, statistiche e curiosità sul fantasista iberico

Stefano Pioli, in vista di Milan-Cagliari, ha diramato la lista dei convocati. Questo l'elenco completo: assente Matteo Gabbia

Questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, match valido per la 37^ giornata di Serie A. Questi i precedenti tra le due squadre

Milan-Cagliari potrebbe essere l'ultima partita a San Siro di Gianluigi Donnarumma. Oppure l'inizio di una nuova era. Il punto

Stefano Pioli, in caso di vittoria contro il Cagliari, può raggiungere degli ottimi numeri sulla panchina del Milan. Ecco i dettagli

Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Cagliari. C'è solo un cambio sulla fascia rispetto al match contro il Torino

Ecco la probabile formazione di Leonardo Semplici per Milan-Cagliari: Joao Pedro e Leonardo Pavoletti coppia d'attacco

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Cagliari. Solo conferme per Stefano Pioli, torna Alexis Saelemaekers

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma potrebbe sbloccarsi in caso di qualificazione in Champions League. Ma prima c'è da giocare Milan-Cagliari

Alle ore 20:45 c'è Milan-Cagliari allo stadio 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI IN TV O DIRETTA STREAMING: SKY O DAZN?

Milan-Cagliari, diretta tv: 'Sky Sport' (Dove vederla e come: CLICCA QUI)

Milan-Cagliari, data ed orario: domenica 16 maggio, ore 20:45

Quello che c'è da sapere su Milan-Cagliari: risultato, tabellino e classifica, ma anche interviste rigorosamente LIVE. Troverete anche le informazioni sulla partita: dove vederla in diretta tv o in streaming gratis on line.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo 'Giuseppe Meazza' in San Siro, Milano, dove alle ore 20:45, si disputerà Milan-Cagliari, gara valida per la 37^ giornata della Serie A TIM 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match e, successivamente, il live testuale della partita.