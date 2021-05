Milan-Cagliari, grande traguardo per Donnarumma

Si avvicina Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A, e Donnarumma è pronto a tagliare un grande traguardo.

Poche ore ormai a Milan-Cagliari, match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A, che potrebbe essere speciale per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, nonostante sia un classe 1999, è ormai dalla stagione 2015/16 un titolare inamovibile del Milan. È per questo che Donnarumma taglierà in questa sfida il traguardo delle 250 presenze con il Milan considerando tutte le competizioni. Un risultato eccezionale, che sarebbe bello, anche simbolicamente, tagliare proprio con la qualificazione aritmetica del Milan alla prossima Champions League. Se i rossoneri otterranno i tre punti, saranno aritmeticamente qualificati, dopo 8 anni, alla competizione europea più importante.