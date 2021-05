Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Maldini ha scelto l’attaccante”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, avrebbe individuato un rinforzo 'low cost'

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato estivo, acquisterà almeno un altro attaccante. E Paolo Maldini, secondo i 'rumors' che arrivano dalla Spagna in queste ore, avrebbe già scelto il profilo ideale per il Diavolo. Ma andiamo con ordine. La squadra rossonera, evidentemente, ha bisogno di un nuovo centravanti per la stagione 2021-2022.

Questo perché Zlatan Ibrahimović si sottoporrà ad una terapia conservativa di sei settimane per il suo ginocchio. A quasi 40 anni Ibra non può più assicurare una stagione completa al top. E perché Rafael Leão, elemento su cui il club di Via Aldo Rossi conterebbe anche molto, non ha fatto il salto di qualità dal punto di vista realizzativo. Tanto in Serie A quanto in Europa League.

Ecco, dunque, che Maldini, nel calciomercato che sta per cominciare, vuole regalare al Milan di Stefano Pioli un elemento che possa garantire esperienza, affidabilità ed un certo quantitativo di reti. Secondo quanto riferito dal popolare portale web iberico, 'fichajes.net', il direttore tecnico rossonero lo avrebbe individuato in un vecchio obiettivo del Diavolo.

Si tratta di Mariano Díaz, classe 1993, che già ha giocato poco in questa stagione (appena 648' in tutte le competizioni) e che, a maggior ragione, non rientra nei piani tecnici delle 'Merengues' per la prossima. L'incognita sul centravanti ispano-dominicano è che l'ultima vera grande stagione l'ha disputata, quattro anni fa, in Francia con l'Olympique Lione.

Quindi, da quando ha fatto ritorno alla 'Casa Blanca', poche presenze e pochi gol. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, però, Mariano Díaz potrebbe sbarcare al Milan per pochi milioni di euro. Questo visti anche gli ottimi rapporti tra la dirigenza rossonera e quella del club di Florentino Pérez ed il fatto che sia assistito dalla 'YouFirst Sports', gli stessi agenti di Davide Calabria.

'Fichajes.net', dunque, è convinto. Il Milan di Maldini accoglierà Mariano Díaz nel prossimo calciomercato e il calciatore, in rossonero, potrà rilanciarsi, facendo vedere di che pasta è fatto. Anche se così fosse, ad ogni modo, il suo innesto potrebbe non essere l'unico nell'organico del Diavolo. Mauro Icardi al Milan? Un arrivo possibile ad una sola condizione >>>